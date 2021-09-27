2021/09/27 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يخضع لوكا موريسي الذي ترأس فريق وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس حزب الرابطة اليميني الإيطالي ماتيو سالفيني للتحقيق، على ذمة اتهامات بحيازة وبيع المخدرات.وقالت المدعية العامة في فيرونا أنجيلا بارباجليو، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا..



التحقيق مع مقرب من سالفيني بتهمة حيازة وبيع المخدرات المركز الخبري الوطني.

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