باكستان.. تصفية أحد “رؤوس داعش”

2021/09/27 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار داعش.

وذكر المصدر، أن قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ.

وشدد المصدر، على أن القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في يوليو 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا.

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