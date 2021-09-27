2021/09/27 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انجز الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الاثنين، تفتيش المناطق الزراعية والبساتين والأحراش جنوب سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت قوة من اللواء 41 بالحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفتيش أمني للمناطق الزراعية والبساتين جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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