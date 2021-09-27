توب 5: إصابة ولي عهد الأردن بكورونا.. وسوليفان يزور السعودية والإمارات

2021/09/27 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الديوان الملكي الأردني عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بفيروس كورونا، إلى زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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