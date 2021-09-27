حراك نيابي لسن قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

2021/09/27 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عن حراك نيابي، لعقد جلسة طارئة من اجل التصويت على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، فيما أكدت اللجنة تأجيل عدد كبير من القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة.

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وذكر عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 أيلول 2021)، أن "مجلس النواب لم يستطيع عقد جلسة واحدة رغم وجود قوانين كثيرة مؤجلة، وذلك لعدم اكتمال النصاب، فهناك عشرات القوانين كانت جاهزة للتصويت لو عقدت جلسة".

وأضاف الزيادي، أن "القوانين التي سترحل للبرلمان المقبل، هي: قانون التجنيد الالزامي، وقانون الأمن الوطني، وقانون المخابرات"، موضحاً أن "قانون التجنيد الإلزامي وصل للبرلمان لكن لا أعتقد أنه خلال الفترة المقبلة نستطيع تشريع هذا القانون بالإضافة إلى قوانين مهمة أخرى".

وأشار الزيادي إلى أن "لجنة الامن والدفاع دعت إلى اجتماع لأعضاء اللجنة لمناقشة بعض القوانين ولم يحضر سوى 4 نواب فقط، بسبب انشغال معظم النواب بحملاتهم الانتخابي".

وشدد الزيادي على أن "مجلس النواب لم يفلح بعقد جلسة ولا حتى لاحقا، حيث قُدم أمس طلب من 60 نائب لعقد جلسة طارئة وسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".

وعن إمكانية عقد الجلسة الطارئة، أفاد الزيادي بأن "الكتل السياسية إذا أرادت عقد جلسة من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، سوف تعقد الجلسة".

ولفت الزيادي إلى أنه "لا توجد فقرات خلافية في القوانين المؤجلة، أو إهمال من مجلس النواب، لكن السبب أن 60% من أعضاء مجلس النواب الحالي مرشحين للانتخابات المقبلة وهم مشغولون بالدعاية الانتخابية الأمر الذي عطل عمل المجلس".

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