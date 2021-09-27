بينيت يركز على إيران في أول خطاب بالأمم المتحدة.. ويتجاهل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2021/09/27 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إيران، وتعامل إسرائيل مع أزمة فيروس "كورونا" وكذلك تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، فيما لم يشر بينيت إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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