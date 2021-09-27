2021/09/27 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها لتطوير مداخل العاصمة، وفيما أحصت المدارس المنجزة لغاية العام الحالي.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العطا يتحدث عن إجراءات لتطوير مداخل بغداد وعدد المدارس المنجزة هذا العام المركز الخبري الوطني.

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