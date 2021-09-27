الحشد والقوات الأمنية يفتشان المناطق الزراعية والبساتين جنوب سامراء

2021/09/27 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انجز الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الاثنين، تفتيش المناطق الزراعية والبساتين والأحراش جنوب سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “نفذت قوة من اللواء 41 بالحشد بالتعاون مع الاجهزة الامنية عملية تفتيش للمناطق الزراعية في منطقة الشهابي، حيث تم مسح المبازل والقصبات والأحراش فيها بشكل دقيق”.واضاف “حققت العملية كامل اهدافها بتأمين المناطق […]

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