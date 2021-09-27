2021/09/27 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رد المرشح عن حزب تقدم، في محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، اليوم الاثنين، على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي باستبعاده من التنافس الانتخابي وحجب أصواته، مبينا انه استند على براهين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرشح شعلان الكريم يرد على قرار مفوضية الانتخابات: استند على براهين “مفبركة” المركز الخبري الوطني.

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