اول تعليق من الكريم بعد استبعاده من الانتخابات.. كلمة الفصل خلال الساعات القادمة

2021/09/27 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف "الشيخ شعلان الكريم"، الاثنين، قرار استبعاده من الانتخابات بالمجحف، مؤكدا ان مفوضية الانتخابات استندت الى ادلة وبراهين مفبركة وغير صحيحة تم تمريرها.

وكتب الشعلان في تغريدة على منصة تويتر، اليوم (27 ايلول 2021)، ان "القرار المجحف الذي صدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقابل للطعن لدى القضاء العراقي العادل استند الى ادلة وبراهين مفبركة وغير صحيحة".

واضافة انه "تم تمريرها على مفوضية الانتخابات بصيغ يشوبها الشك والريبة".

واوضح، ان "الكلمة الفصل للقضاء العراقي العادل خلال الساعات القادمة".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت في وقت سابق، الاثنين، الغاء المصادقة على المرشح شعلان عبد الجبار علي وحجب اصواته بسبب استخدام اليات الدولة لصالحه.

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