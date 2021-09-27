الصحة تسجل 32 حالة وفاة و2447 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/09/27 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل مختبراتها في عموم العراق أكثر من ألفين وأربع مئة وأربعين إصابة جديدة مقابل تسجيلها اثنتين وثلاثين حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء منذ بدء انتشاره ارتفع إلى اثنين وعشرين ألفا ومئة واثنتين وأربعين حالة، في حين اشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات الكلية وصل إلى مليون وتسع مئة وستة وتسعين ألفا ومئتين وأربع عشرة إصابة.

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