كارثة مرفأ بيروت.. متاهات السياسة والقضاء تهيمن على

2021/09/27 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعني هذا التطور توقف التحقيق وإلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب كُل من مدير المخابرات السابق في الجيش، العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين.

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