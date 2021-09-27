شاهد بالفيديو.. جاسم الحلفي: الغضب العراقي تفجر بسبب القمع الذي جوبهت به الجموع في ساحة التحرير وفي المحافظات الاخرى

2021/09/27 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WHmjFRm_ONA

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