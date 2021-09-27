بعد إعفائه من المنصب.. العميد بجامعة تلعفر مهدي قبلان يوضح بشأن مؤتمر أربيل:

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-تلعفر

تنشر (بغداد اليوم) مقط فيديو لعميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر مهدي علي عبدالله، اليوم الاثنين، وهو يوجه رسالة يوضح من خلالها آلية وجوده في مؤتمر أربيل.

وأكد عبدالله ان حضوري للمؤتمر كان صدفة بعد دعوتي من قبل أحد زملاء الدراسة الذي التقيت به في أربيل بسبب تواجدي هناك لإجراء الفحوصات الطبية".

هذا وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بإعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر، مهدي علي عبد الله .وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "التزاما بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة تقرر إعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر، مهدي علي عبد الله".

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