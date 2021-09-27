نداء للكاظمي بالتدخل.. الكشف عن ملف

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاثنين، عن وجود ملف خطير جدا في محافظة ديالى، موجها نداء الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل بالأمر.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم): "منذ سنوات حذرنا من خطورة الجريمة المنظمة في ديالى خاصة عصابات التهريب والمخدرات وامكانية ان تتحول الى نافذة كبيرة للشر وتهديد الامن المجتمعي في المحافظة كونها افة سرطانية بدأت تسجل حضور بالغ الخطورة في مشهد ديالى".

وأضاف ان "بعض الاحداث الامنية ومنها استهداف دوريات امنية تمادي خطير جدا من بعض عصابات الجريمة في ديالى"، داعيا رئيس الوزراء الى "التدخل لشكل مباشر والاشراف على التحقيق في بعض الاحداث كون المحافظة امام منزلق خطير".

وأفاد التميمي ان "الجريمة المنظمة تنمو وهناك شبكات وعصابات خطيرة تدور في فلكها لاتتهاون في استهداف اي شخص يهدد مصالحها"، مبينا ان "المحافظة امام وجه لداعش جديد يستدعي قرار الحزم واتخاذ اجراءات تحمي المجتمع من خطر بدأ يتغلغل الى مناطق عدة في الفترة الماضية".

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