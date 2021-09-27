الحديدي لـ”النور” الكثير من المواطنين ضمن الدائرة الخامسة ما زالوا في المخيمات

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد المرشح عن الدائرة الخامسة، في محافظة نينوى، التسلسل (81)، خلف اعبيد الحديدي، إن المناطق الواقعة تحت تلك الدائرة بحاجة إلى اهتمام كبير من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.وقال الحديدي لـ”النور نيوز” إن “الكثير من المواطنين ضمن الدائرة الانتخابية، ما زالوا في مخيمات النزوح، لغاية الآن على رغم انتهاء الحرب ضد تنظيم …

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