المفوضية تكشف عن قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية قبل يوم السادس من تشرين الاول المقبل.وقالت المفوضية في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” المكافأة المالية ستكون عبارة عن رصيد 10 الاف دينار هدية مقدمة من مفوضية الانتخابات عند استلامك لبطاقة الناخب”.

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