المفوضية: استبعدنا 6 مرشحين عن السباق الانتخابي

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفوضية الانتخابات، الاثنين، تفاصيل استبعاد المرشح عن تحالف تقدم، شعلان الكريم، بسبب مخالفته لوائح الدعاية الانتخابية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “المرشح (الكريم) استخدم الآليات الخاصة بالدولة لإكساء الشوارع للدعاية الخاصة به، وهذا مخالف للدعاية الانتخابية، والقرار اتخذ وفق دلائل، موجودة لدى المفوضية.وأضافت أن …

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