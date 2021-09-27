غدا.. مباريات مثيرة بالجولة الثانية لدوري المجموعات لابطال اوربا

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق يوم غد الثلاثاء مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات لابطال اوربا.وتقام في الساعة 7 و45 دقيقة مساء مباريات اياكس امستردام الهولندي - بشكتاش التركي و شاختار دونيتسك الاوكراني - انتر ميلان الايطالي .وفي الساعة 10 مساء تقام مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر سيتي الانكليزي ولايبزغ الالماني - كروب بروج البلجيكي وبروسيا دورتموند الالماني - سبورتنغ لشبونة البرتغالي.ويلتقي بنفس التوقيت ميلان الايطالي - اتلتيكو مدريد الاسباني وبورتو البرتغالي - ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني - شيريف تيراسيول المولدافي./انتهى3

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