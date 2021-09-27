2021/09/27 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن ضبط شاحنة لطحين البطاقة التموينية معدة للتهريب.وذكرت في بيان : ان مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني تمكنت من رصد عجلة نوع مارسيدس محملة بمادة الطحين من منطقة جميلةوجرى تعقبها وضبطها في سريع القناة ببغداد ، و تبين أنها تحمل نحو ٧٠٠ كيس من مادة الطحين من مفردات البطاقة الوطنية المعدة للتهريب.واشارت الى: القاء القبض على سائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه./انتهى3

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