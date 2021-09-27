مسؤول عراقي: بغداد احتضنت جولة مباحثات إيرانية سعودية “إيجابية”

2021/09/27 | 22:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، عن احتضان بغداد لجولة مباحثات إيرانية سعودية بشأن الملفات العالقة ومستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، في أول اجتماع من نوعه منذ أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين الدستورية.وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إن ممثلين من إيران والسعودية عقدوا جولة جديدة من المحادثات في بغداد، الأسبوع الماضي، وبحثوا “المسائل العالقة بين البلدين وفقا لخارطة طريق تم الاتفاق عليها سابقا بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي بين البلدين”.واشار الى ان جولة المباحثات كانت “إيجابية”.ولعب العراق مؤخرا دور الوسيط الاقليمي بين الخصمين اللذين غالبا ما كان تنافسهما له عواقب خطيرة […]

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