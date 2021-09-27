كردستان تعطل الدوام في المدارس 3 أيام أثناء الانتخابات البرلمانية

2021/09/27 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية والتعليم في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعطيل دوام المدارس لمدة (3) أيام اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية .وذكرت الوزارة في بيان، أنها “تعلن تعطيل دوام المدارس لمدة (3) أيام اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية”، مبينة انه “سيتم تسليم المدارس لمفوضية الانتخابات يوم قبل الانتخابات ويوم التصويت ويوم اخر بعد انتهاء العملية […]

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