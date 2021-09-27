2021/09/27 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز شرطة الديوانية من القبض على أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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