2021/09/27 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط 700 كيس من مادة الطحين معدة للتهريب شرقي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اكياس من مادة الطحين معدة للتهريب شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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