2021/09/27 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثار في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية المديرة المالية لشركة “هواوي” مينغ وانزهو.وأفادت المتحدثة باسم البيت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة “هواوي” مع بايدن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة “هواوي” مع بايدن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة “هواوي” مع بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).