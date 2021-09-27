اقليم كوردستان يعطل الدوام في المدارس 3 ايام اثناء الانتخابات البرلمانية

2021/09/27 | 22:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية والتعليم في إقليم كردستان، الاثنين، تعطيل دوام المدارس لمدة (3) أيام اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (27 ايلول 2021)، أنها "تعلن تعطيل دوام المدارس لمدة (3) أيام اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية"، مبينة انه "سيتم تسليم المدارس لمفوضية الانتخابات يوم قبل الانتخابات ويوم التصويت ويوم اخر بعد انتهاء العملية الانتخابية لترتيب وتجهيز المدراس للمباشرة بالدوام".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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