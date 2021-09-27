2021/09/27 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ترجح نتائج أبحاث علمية أن يعاني جميع البشر من آثار تغير المناخ، بسبب ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة وتغير مستويات سطح البحر، وهو ما تحاول معالجته اتفاقية باريس بحلول عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التغير المناخي..



علماء يتوقعون سيناريوهات قائمة في عام 2500 المركز الخبري الوطني.

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