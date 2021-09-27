القضاء الإسباني يستجوب مسؤولة سابقة بقضية دخول زعيم البوليساريو للبلاد

2021/09/27 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستمثل وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أمام القضاء الأسبوع المقبل لاستجوابها في إطار تحقيق حول ملابسات السماح لزعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، بدخول البلاد لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن القضاء الإسباني الإثنين.

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