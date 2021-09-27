دار الافتاء - ترقع - غشاء البكارة - منى حلمي

2021/09/27 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي لا أصدق ما قرأته منذ أيام ، على لسان مدير ادارة الأبحاث الشرعية ، أمين الفتوى ، " أحمد ممدوح " ، فى دار الافتاء المصرية ، بخصوص ترقيع غشاء البكارة .



قال : " ان ترقيع غشاء البكارة مشروع فى بعض الأحوال مطلوب ومشروع ، كأن تكون الفتاة تم اغتصايها ، أو التغرير بها ، وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة ، الترقيع هنا من باب الستر ولا يغرر بأحد ".



وردت هذه الفتوى ، للاجابة على تساؤل احدى الطبيب ......





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