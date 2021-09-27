تقرير FBI: جرائم القتل في أمريكا تسجل أكبر نسبة ارتفاع في عام واحد

2021/09/27 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير رسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الاثنين، عن تسجيل أكبر ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة، منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينات القرن الماضي.

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