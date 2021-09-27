لتعزيز السلم الأهلي.. الحشد الشعبي يحسم 40 نزاعاً عشائرياً بهذه المحافظة

2021/09/27 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، حسم اكثر من 40 نزاعا عشائريا ساخن في محافظة ديالى بعد 2014.

وقال الناطق باسم محور الحشد في ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" داعش الارهابي بعد خسارته معركة ديالى وتحرير كل المدن والقصبات والقرى من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي ترك خلفه الكثير من الاشكالات ضمن ستراتيجيته تمزيق المجتمع وخلق الفتن بين الاطياف والعشائر ما شكل تحدي اخر برز بعد انتهاء معارك التحرير".

واضاف الحسيني، ان " الحشد الشعبي تدخل بشكل مباشر في حل اكثر من 40 نزاعا عشائريا ساخن اغلبها كانت في المناطق المحررة بهدف ايجاد حلول تسهم في تعزيز السلم الاهلي والمجتمعي ودفع الاطراف المتنازعة الى طاولة الحوار كان اخرها جلسة الصلح بين عشائر بني كعب والخيلانية في قاطع قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) والتي استمرت سنوات قبل ان تحسم بجهود قادة الحشد الشعبي".

وأوضح الحسيني ان" حسم النزاعات التي خلقها داعش الارهابي اسهمت في عودة مئات الاسر النازحة الى مناطقها المحررة"، لافتا الى ان "تعزيز السلم الاهلي يسهم في دفع الاستقرار للأمام ويقطع الطريق امام فتن كان يحاول من خلالها الارهابيين ابقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار كونها البيئة التي يسعى اليها التنظيم المتطرف".

وتابع الى ان" حسم النزاعات العشائرية مستمر من قبل الحشد الشعبي في اطار دعم للجهد الوطني في معالجة تداعيات سيطرة داعش على المدن والقرى بعد 2014".

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