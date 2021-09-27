الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

2021/09/27 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن اختبار ناجح لصاروخ قادر على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات.

وأفاد البنتاغون بأنها أول تجربة ناجحة يجريها لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013.

وذكرت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع أن تجربة الطيران الحر للصاروخ فرط الصوتي "هايبر سونيك" جرت الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة: "تم إطلاق الصاروخ الذي صنعته شركة "ريثيون تكنولوجيز" من طائرة قبل ثوان من تشغيل محركه من نوع سكرامجيت الذي صنعته نورثروب غرومان".

وتطير هذه الفئة من الصواريخ في الطبقة العليا من الغلاف الجوي بسرعات تتجاوز سرعة الصوت خمس مرات، أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

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