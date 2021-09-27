اسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة روسية في سوريا

2021/09/27 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اسقطت أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة /حميميم/ الروسية في سوريا، طائرة مسيّرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه القاعدة.ونقلت محطة روسيا اليوم عن بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على /فيسبوك/ اليوم الاثنين أن : وسائل المراقبة بقاعدة "حميميم" الجوية الروسية رصدت طائرة مسيرة، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها الزمر المسلحة في منطقة إدلب لوقف التصعيد.وأضاف ان : نظام /بانتسير إس/ للدفاع الجوي في القاعدة الروسية دمر الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن القاعدة.وأكد عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، مشيرا إلى أن القاعدة تواصل عملها بشكل طبيعي./انتهى3

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