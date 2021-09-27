2021/09/27 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KAUtN-yW1JU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نايف الغانم: نسبة المشاركة في الانتخابات ستنخفض في جميع المحافظات وتصل الى ١٥٪) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نايف الغانم: نسبة المشاركة في الانتخابات ستنخفض في جميع المحافظات وتصل الى ١٥٪) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).