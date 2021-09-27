الممثل الرسمي للعشائر المتصدية للارهاب يطالب الاقليم بتسليم المشاركين بالمؤتمر للحكومة المركزية

2021/09/27 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب الممثل الرسمي للعشائر المتصدية للارهاب، الشيخ علي التركي، اليوم الاثنين، اقليم كردستان بتسليم المشاركين بالمؤتمر للحكومة المركزية، مبينا ان عشائر الانبار لا ترغب بالتطبيع مع الصهاينة.وقال التركي لبرنامج “حصاد الايام” اننا “نرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في مؤتمر اربيل ”، مبينا ان “عشائر الانبار تبرأت من كل المشاركين بالمؤتمر”.واضاف ان “الحاضرين في […]

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