مقتل داعشي باحباط تسلل ارهابي في الطارمية

2021/09/27 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل داعشي باحباط تسلل ارهابي في بقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة مشتركة من فوج الطارمية […]

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