تعرض لداعش على الحشد الشعبي شمال بغداد.. والاخير يعلن حصيلة الهجوم

2021/09/27 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، مقتل عنصر من تنظيم داعش خلال احباط محاولة تسلل في منطقة تل طاسة بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الاعلام العامة في بيان اليوم، (27 ايلول 2021)، انه "تمكنت قوة مشتركة من فوج الطارمية واللواء 12 بالحشد الشعبي من قتل احد عناصر فلول "داعش” الإرهابي ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، "جاء ذلك خلال احباط محاولة تسلل لعناصر فلول "داعش” الإرهابي في منطقة تل طاسة بقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأوضح، ان "عملية التعقب ماتزال مستمرة لملاحقة الفارين من عناصر فلول "داعش” الإرهابي".

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