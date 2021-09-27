2021/09/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك كانت الاحاديث تتناقل بين ابناء العائلة الكبيرة و الاقارب بين بغداد و الفرات سواء كانت بصيغة روايات او محادثات او ذكريات عجائز .



.



قال غازي ذات يوم :ـ لماذا لانلتقي في بيوتنا لنلعب البوكر و نشرب ؟ يمكن ان نلتقي كل مرّة في بيت واحد من عندنا .



.



ارخص واكثر امناً و بدون التعرّض لمضايقات الحراس الليليين و دوريات الشرطة ، و مضايقات شباب المحلاّت المتشددين العاملين من انفسهم سلطة في الطرقات ليلاً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات طفولة .1. - مهند البراك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات طفولة .1. - مهند البراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).