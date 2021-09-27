الأصول السبئية لأسطورة مارد المصباح - فكري آل هير

2021/09/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير **من منا لم يسمع أو يقرأ أو يشاهد شيئاً عن اسطورة علاء الدين والمصباح السحري، الذي يخرج منه المارد العملاق محقق الأمنيات؟!- ولكن ما هو أصل هذه الأسطورة؟!**اشتهرت اسطورة المصباح السحري والمارد محقق الأمنيات بسبب شهرة الكتاب العربي الأول الذي وردت فيه، وهو كتاب ألف ليلة وليلة، وجميعنا نعرف أن هذا الكتاب دون في العصر الإسلامي الوسيط، وأدق وصف له هو أنه كتاب يحوي قصص وأساطير من مختلف الثقا ......





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