تعليق علي ماحدث في أربيل العراق - حمدى عبد العزيز

2021/09/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز احترم وادعم الحقوق الثقافية والإجتماعية والإنسانية لأكراد العراق ولكافة تنوعات الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة العربية ، وأري أن أماني هذه التنوعات في الحياة الكريمة العادلة المتقدمة الخالية من أي إهمال لهذه الحقوق السابق ذكرها لن تتحقق بالإنخراط في مخططات معادية لشعوب المنطقة العربية وللشعب العراقي مثلما هو حادث الآن من انخراط النخب البرزانية والمحيطين بها في مخططات التعاون والتحالف مع الدولة ......





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