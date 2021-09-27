أزمة المياه في لبنان

2021/09/27 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقص المياه وتلوث المتاح منها أزمة تهدد اللبنانيين..فهل من حلول تخفف من معاناتهم؟

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