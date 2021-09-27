فايزر تختبر حبة فموية تقي من كورونا

2021/09/27 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت شركة فايزر، اليوم الاثنين، أنها أطلقت اختبارات سريرية لحبّة تقي من فيروس كورونا.وتعمل شركات عدة على مضادات فيروسية يتم تناولها بالفم، بإمكانها محاكاة مفعول عقار “تاميفلو” بالنسبة للإنفلونزا، ومنع تطور المرض إلى مستويات خطيرة.وقال كبير علماء الشركة، مايكل دولستن: “نعتقد بأن التعامل مع الفيروس سيتطلب علاجات فعالة بالنسبة للمصابين …

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