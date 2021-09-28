تعليق تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. وميقاتي: لبنان بحاجة لنوعية القاضي بيطار

2021/09/27 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت في دعوى الرد التي تقدم بها وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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