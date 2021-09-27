2021/09/27 | 23:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع انتخابي كبير لحزب تقدم بحضور الرئيس الحلبوسي شمال بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/27 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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