النائب الجدلي يتحدث عن بعض

2021/09/27 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الإثنين، أن بعض الكتل السياسية تحاول استغلال (مؤتمر التطبيع) الذي عقد في أربيل بتسويق مواقفها لأغراض انتخابية.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الشعب العراقي بجميع مكوناته رافض للتطبيع ولا يمكن مساومته في هذه القضية"، مشيراً إلى أن "مؤتمر أربيل (صوت نشاز) وسيتعرض جميع من شارك في المؤتمر للمساءلة القانونية".

وأضاف أن "بعض الكتل السياسية تحاول استغلال (مؤتمر التطبيع) لتسويق مواقف اصيلة وغير أصيلة لأغراض انتخابية"، مؤكداً أنه "من حق جميع الكتل السياسية التعبير عن موقفها الرافض للتطبيع، إذ إن هذا الأمر لن يؤثر على الانتخابات او يغير من قناعة الناخبين".

وبين خشان، أنه "يوجد في الوسط السياسي العراقي بعض الشخصيات التي تحاول الضغط من أجل التطبيع مع اسرائيل ولكن تواجههم السياسية العامة والرفض الشعبي لذلك ليس لهم أي تأثير".

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