اصابة المتحدث باسم الخارجية الامريكية بكورونا .. ونجاة الوزير

2021/09/27 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن إصابته بفيروس كورونا.وقال برايس في تغريدة على / تويتر/ إن : الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور العوارض عليه، مشيرا إلى أنه : دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك./انتهى3

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