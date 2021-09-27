جوائز توني تكرّس عودة برودواي.. ومولان روج الفائز الأكبر

2021/09/27 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حصدت‭ ‬مسرحية‭ “‬مولان‭ ‬روج‭” ‬الغنائية‭ ‬حصة‭ ‬الأسد‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬توني‭ ‬أووردز‭” ‬التي‭ ‬تكرم‭ ‬أفضل‭ ‬الإنتاجات‭ ‬في‭ ‬برودواي،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬تأخر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ وقد‭ ‬اتخذ‭ ‬الحدث‭ ‬شكلا‭ ‬جديدا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬سُلمت‭ ‬أكثرية‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬استمر‭ ‬ساعتين‭ ‬ونُقل‭ ‬ببث‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ […]

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