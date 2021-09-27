أشرطة الكاسيت المنسية.. جنة لعشّاقها في مانشستر

2021/09/27 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر‭ -(‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬مغطاة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر،‭ ‬يقع‭ ‬آخر‭ ‬متجر‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬لأشرطة‭ ‬الكاسيت‭ ‬الصوتية،‭ ‬وفيه‭ ‬يجد‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬المستطيل‭ ‬الصغير‭ ‬وشريطه‭ ‬المغناطيسي‭ ‬ضالتهم‭.‬ويختزن‭ ‬متجر‭ “‬مارس‭ ‬تايبس‭” ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬مساحته‭ ‬آلاف‭ ‬الكاسيتات‭ ‬وأجهزة‭ “‬بوم‭ ‬بوكس‭” ‬لتشغيلها،‭ ‬وأخرى‭ ‬سهلة‭ ‬الحمل‭ ‬قديمة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬ووكمان‭”‬،‭ ‬وسواها‭ ‬من‭ […]

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