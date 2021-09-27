فيسبوك تعلق تطوير نسخة للأطفال من إنستغرام

2021/09/27 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬فيسبوك‭ ‬الاثنين‭ ‬تجميد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬لإطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬تطبيقها‭ ‬إنستغرام‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬بعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طاولته‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقه‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬للأطفال‭.‬ وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬إنستغرام‭ ‬آدم‭ ‬موسيري‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬المدونة‭ ‬التابعة‭ ‬للشبكة‭ ‬أن‭ ‬فيسبوك‭ ‬تعتزم‭ ‬أخذ‭ ‬وقت‭ ‬أطول‭ “‬من‭ […]

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