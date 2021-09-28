حكومة اخنوش تواجه استحقاق تغيير اسم وزارة الأوقاف في اطار التطبيع

2021/09/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون في‭ ‬المغرب‭ ‬دون‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تعد‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬فوق‭ ‬السيادية‭ ‬ولا‭ ‬تشملها‭ ‬محاصرة‭ ‬الاحزاب‭ ‬المكونة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونها،‭ ‬وإنما‭ ‬ظلت‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الديني‭ ‬تنتمي‭ ‬لإمارة‭ ‬المؤمنين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬ومن‭ ‬اختصاص‭ ‬الملك‭ ‬بصفته‭ ‬أمير‭ ‬للمؤمنين‭ ‬الذي‭ ‬يعين‭ ‬شخصية‭ ‬محايدة‭ ‬باقتراح‭ ‬منه‭ ‬لتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الحساس‭.[…]

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